Candidato Kleison Teixeira vota na escola Bonifácio Sachetti

O candidato Kleison Teixeira (PSOL) á prefeito de Rondonópolis compareceu no período da tarde na Escola Bonifácio Sachetti no bairro Parque São Jorge.

Para o candidato a expectativa maior é que nos próximos quatro anos a democracia seja inserida na vida dos eleitores de Rondonópolis, no qual poderá cobrar o candidato que vencer.

Kleison Teixeira no período de campanha destacou que Rondonópolis é corredor para o transporte de grande parte da produção do estado e defende a pavimentação com asfalto-borracha – um revestimento de pavimento constituído de cerca de 14% de pó de pneu moído. Segundo ele, o Distrito Industrial precisa de melhorias para atrair novos investidores para a cidade.