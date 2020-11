Candidatos apresentam propostas para a infância e juventude ao MPE

Atendendo a uma solicitação do Ministério Público do Estado (MPE), sete dos oito candidatos a prefeito de Rondonópolis responderam a um questionário em que detalham suas propostas para a infância e juventude. Eles atenderam a promotora Patrícia Eleutério Campos Dower, da 4ª Promotoria de Justiça Cível de Rondonópolis, que atendeu orientação da Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa da Criança e do Adolescente e do Centro de Apoio Operacional (CAO) da Infância e da Juventude do MPE.

Entre os pontos questionados pelo MPE e respondidos pelos candidatos, estão propostas relacionadas às vagas em creches; estruturação do Conselho Tutelar (CT), Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e Fundo da Infância e Adolescência (FIA); vítimas de abuso sexual; dependentes de substâncias químicas e outros portadores de transtornos mentais; campanhas preventivas; participação popular e juvenil na definição de políticas públicas; profissionalização de adolescentes e inserção no mercado de trabalho; medidas socioeducativas em meio aberto; orçamento e outros.

A ideia do MPE é ter em mãos um documento com as propostas dos diversos candidatos, para que em caso de vitória no pleito eleitoral, poder acompanhar se o mesmo está cumprindo com os compromissos assumidos com os eleitores e com o próprio MPE.

De todos os candidatos, apenas o atual prefeito José Carlos do Pátio (SD) não respondeu ao questionamento do MPE.

As propostas apresentadas pelos sete candidatos podem ser acessadas por meio do site do MPE, no endereço eletrônico www.mpmt.mp.br.