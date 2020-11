Candidatos falam sobre participação em debate

Os sete candidatos a prefeito de Rondonópolis que participaram do debate organizado pela TV Cidade Record avaliaram o evento como positivo e elogiaram a iniciativa de reunir os mesmos para exporem e debaterem suas propostas. A única ausência foi a do atual prefeito José Carlos do Pátio (SD), o que foi notado pelos seus concorrentes, que o criticaram a ausência do mesmo.

O candidato Kleber Amorim, do PT, agradeceu à organização do debate e lamentou a ausência do atual prefeito José Carlos do Pátio (SD) no mesmo. “É uma pena que o prefeito se exima do julgamento da população. Mas o debate é fundamental para a gente discutir uma nova Rondonópolis, sem as contradições que ela tem e o único projeto, um projeto de 99 páginas construído por muitas pessoas é o nosso projeto. É o único grupo realmente preparado para levar homens e mulheres com qualidade e capacidade técnica para gerir Rondonópolis, fazer gestão realmente”, disse.

Na mesma linha, o candidato Luiz Fernando Carvalho, o Luizão, do Republicanos, também elogiou a iniciativa de realizar o debate e lamentou a ausência de Pátio. “Muito boa a iniciativa, eu já agradeci à Record por proporcionar essa discussão sobre a nossa cidade. Foi uma pena o prefeito não aparecer. Como eu disse na minha fala, os demais compareceram e pudemos trocar ideias em prol da nossa cidade. Eu quero cuidar das pessoas, nosso lema é cuidar das pessoas. Dar dignidade às pessoas que aqui residem”, externou.

Para Kleison Teixeira, do PSOL, elogiou o que classificou como “função social” a da Record exercer o bom jornalismo ao realizar o debate. “Agradeço á função social da Record de levar ao cidadão as nossas propostas para que ele possa decidir aquele candidato que melhor represente ele. E eu acho que nesse sentido, o debate foi muito bom. Infelizmente, a gente contou com a ausência do atual prefeito, candidato José Carlos do Pátio, e isso macula um pouco o processo eleitoral, uma vez que passa um cheque em branco da população. Ele tem lidado dessa maneira, de não participar dos debates, uma vez que ele conta com os resultados das pesquisas, que tem apontado ele na frente. Mas é uma pena, porque a população merece saber as suas propostas”, disparou.

O candidato Coronel Bonoto afirmou que o debate foi muito bom, mas todos esperavam que o prefeito Zé Carlos do Pátio viesse, já que ele é o atual gestor, mas que essa falta mostra aos eleitores quem não escolher.

Thiago Muniz ressaltou a importância desse momento para a população, já que é a hora certa para que todos apresentassem as propostas e ideias, além de mostrar o comportamento de cada um “Nasci nessa cidade e ainda quero contribuir muito com ela” concluiu.

O candidato Ubaldo Barros falou sobre as denúncias e citou que as pesquisas sempre foram fraudadas, mas que com as redes sociais agora ficou mais fácil desmascarar a todos “Eles querem ganhar no tapetão. Essa semana vão soltar dinheiro e tentar comprar a dignidade do eleitor” disse.

Claudio Ferreira falou para os eleitores a importância de conhecer os candidatos e acabar com essa prática da velha política na cidade “ Não usamos dinheiro do fundo eleitoral e nunca fui processado” afirmou.