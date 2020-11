Carteirinha do Autista já pode ser emitida em MT

A Carteira de Identificação do Autista (CIA), destinada para crianças e adolescentes diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), foi tema da IV Reunião da Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Assistência Social (CIB/SUAS/MT), realizado pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) no dia 29 de outubro.

Durante o encontro, representantes da Gestão Estadual e Municipal, gestores e trabalhadores dos SUAS pactuaram o cadastro, a emissão e distribuição do documento para pessoa com TEA nas unidades de assistência social de todo o Estado.

A carteirinha, cuja distribuição será gratuita, é uma das bandeiras da primeira-dama, Virginia Mendes, na defesa dos direitos da pessoa com deficiência. A primeira-dama é madrinha da causa, que é uma das primeiras demandas de pais e associações que atendem pessoas com autismo.

Jana Pessôa

A secretária da Setasc, Rosamaria Carvalho, destacou que o documento tem validade de cinco anos e será entregue para todos os municípios de Mato Grosso. “A intenção é facilitar o acesso a lugares públicos e privados de forma prioritária para pessoas diagnosticadas com autismo, garantindo seus direitos”.

A Setasc é a responsável pela expedição do documento e contará com o suporte dos Centros de Referencia de Assistência Social dos Municípios (CRAS), que prestarão informações aos interessados, como preencher os formulários, receber os documentos e realizando o cadastro.

A medida, que prevê a emissão e distribuição da carteira, é assegurada pela lei de nº 10.997, de autoria do deputado estadual Sebastião Rezende, e faz parte do ‘Ser Inclusivo, programa social, coordenado pela primeira-dama, que vai disponibilizar apoio a pessoas com deficiência por meio da transferência direta de recursos.

É preciso ressaltar que somente os requerentes residentes em Cuiabá e Várzea Grande deverão realizar o cadastro diretamente na sede da Setasc, localizada no Centro Político da Capital, ou enviar toda a documentação pelo e-mail carteiradoautista@setasc.mt.gov.br.

O requerimento para a inscrição está disponível no site da Setasc, no endereço eletrônico setasc.mt.gov.br.

Além disso, é preciso anexar os seguintes documentos: cópia da certidão de nascimento ou documento de identidade do solicitante; cópia do CPF do solicitante; cópia do comprovante de endereço; 01 foto 3×4; e laudo médico atestando a TEA.