Cenário aponta segundo turno entre Abilio e Emanuel

Haverá segundo turno e provavelmente será com os candidatos Abilio Junior (Pode) e Emanuel Pinheiro (MDB). Pelo menos é o que apontam as últimas pesquisas de intenção de votos na capital, confirmadas pelo Ibope, que colocam Abílio com 27% das intenções de votos, seguido por Emanuel, com 26%. Dento da margem de erro da pesquisa, que é de 4% para mais ou para menos, ambos podem estar rigorosamente empatados, a diferença pode ser maior para Abilio ou pode até ser que Emanuel esteja na frente.

Dizemos isso não porque isso signifique que tudo já está decidido e não pode mais mudar, mas num cenário onde os demais candidatos aparecem distantes dos primeiros colocados, o cenário desenhado é de um embate entre os dois adversários, que devem subir de vez a temperatura da campanha no segundo turno.

O lado positivo é que frente a frente e com mais tempo para se expor, a população poderá conhecer melhor os candidatos, acumulando mais condições de fazer uma escolha segura.