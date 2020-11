Chuva desaba muro e mata pedestre que passava pelo local

As fortes chuvas que atingiram a cidade de Brotas, no interior de São Paulo, provocaram o brusco desabamento de um muro e a morte de uma pedestre que passava pelo local na tarde desta quarta-feira (19).

Câmeras de monitoramento flagraram o momento do acidente. A vítima, acompanhada de outra mulher, carrega o guarda-chuva, saindo de um prédio. As duas atravessam a rua e caminham pela calçada, ao lado do muro que, de repente, desaba.

Ananete Silva Santos morreu no local. A outra mulher foi socorrida com politraumatismo e levada semiconsciente ao hospital Santa Therezinha de Brotas, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros.