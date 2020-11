Cláudio Paisagista realiza grande carreata em Rondonópolis

O candidato Claudio Ferreira (DC) promoveu, neste domingo (8), uma grande carreata pelas ruas de Rondonópolis. De acordo com a organização do evento político, mais de mil veículos participaram da mobilização, que percorreu as principais avenidas da cidade e finalizou na Avenida Lions Internacional.

Ainda de acordo com os organizadores do ato, a carreata movimentou as vias e mostrou a força de Cláudio Ferreira nas ruas, que ficaram tomadas de carros, inundando a região com as cores verde e amarelo, com um público bastante animado e confiante.

Em seu discurso durante o trajeto, Claudio disse que sua candidatura ”é de pessoas comuns e não de grupos políticos que estão há mais de 35 anos se alternando no poder, que fazem de tudo para enganar o eleitor, inclusive comprando falsas pesquisas”.

A grande carreta foi encerrada na praça do bairro Coophalis, com discursos e oração.