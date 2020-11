Colisão entre motos na Rio Branco resulta em uma morte

Uma forte colisão entre duas motocicletas resultou na morte de um dos envolvidos. O acidente aconteceu por volta de 5 horas da manhã desse domingo (1) na Rua Rio Branco, na altura do bairro José Sobrinho, quando duas motos se chocaram violentamente, resultando na morte de um homem de 29 anos.

Segundo relatos constantes no Boletim de Ocorrência, Weslen Ferreira da Silva, 29 anos, morador do bairro Vila Rica, seguia em sua motocicleta do centro da cidade em direção ao bairro Vila Rica, onde residia, quando na altura do bairro José Sobrinho uma moto preta com dois ocupantes atravessou o canteiro central, não dando tempo da vítima frear sua moto.

Com o fortíssimo impacto entre as motos, Weslen acabou sendo o maior prejudicado e acabou morrendo assim que chegou no hospital em decorrência do politraumatismo gravíssimo por conta do forte impacto do acidente.

Os três envolvidos foram socorridos pela Samu e encaminhados para o Hospital Regional, sendo que os dois ocupantes da moto que atravessou o canteiro, provocando o acidente, continuam internados com quadro moderado.