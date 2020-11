Com alta demanda, banco de sangue de Rondonópolis pede doações

Com a proximidade das festas de fim de ano e o aumento na demanda por conta da Covid-19, o estoque do banco de sangue de Rondonópolis está cada vez mais baixo. Hoje (27), por exemplo, estão disponíveis e já liberadas apenas duas bolsas O- e uma A+.

De acordo com a técnica administrativa, Alessandra de Oliveira, o atendimento está funcionando de segunda a sábado, das 7h até as 17h30, com horário marcado, ou seja, quem quiser fazer a doação é só ligar nos telefones 3426-9848 ou 3426-9505 e agendar.

O motivo do agendamento é para evitar a aglomeração de pessoas no local.

Ela lembrou que é importante que quem vá doar se alimente bem e esteja bem hidratado.

O banco de sangue fica localizado na rua Rio Branco, nº2.802, Jardim Santa Marta.