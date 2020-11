“Com planejamento, as pessoas pagam menos impostos e a cidade cresce”, diz Luizão

Com mais de 40 anos de experiência há frente de seus negócios, o empresário Luiz Fernando Carvalho, o Luizão, candidato a prefeito da coligação “Chegou a Hora de Mudar” (Republicanos, PSL e PSDB), sabe como ninguém a importância de um planejamento adequado para o sucesso de qualquer gestão, seja ela pública ou privada. É esse expertise que ele quer trazer para a Prefeitura de Rondonópolis.

“Através de uma gestão séria e organizada, vamos otimizar os recursos e utilizá-los de acordo com as prioridades. Com o dinheiro melhor distribuído, é possível fazer mais com menos e assim aumentar o caixa da Prefeitura. Isso torna possível reduzir os gastos da população como, por exemplo, o valor do IPTU ou da conta de água. Ninguém aguenta mais pagar tanto imposto e nosso objetivo é reduzir essa carga”, explica o candidato.

A candidata a vice na chapa, Marchiane Fritzen complementa: “Reduzidos os impostos, as pessoas terão mais dinheiro nas mãos e assim a economia vai girar melhor, tornando a cidade mais atrativa para investimentos, gerando empregos e dignidade para todos”.