Começa a votação do segundo turno das eleições municipais de Cuiabá

Começou pontualmente as 7 horas deste domingo (29) a votação do segundo turno nas eleições municipais de Cuiabá.

O movimento é tranquilo nos principais colégios eleitorais da capital de Mato Grosso, como na escola presidente Médici.

Abílio Júnior (Podemos) e Emanuel Pinheiro (MDB) disputam a preferência dos eleitores. O vencedor terá o direito de administrar a prefeitura pelos próximos quatro anos.

Abílio deve votar por volta das 11 horas na escola estadual José de Mesquita, região do Porto. A expectativa é que Emanuel Pinheiro vote pouco depois do meio dia na sede do Detran(Departamento Estadual de Trânsito).

No primeiro turno Abílio recebeu pouco mais de 33% dos votos válidos e Emanuel Pinheiro cerca de 30%. As últimas duas pesquisas divulgadas na capital mostram empate técnico e disputa voto a voto.

O Ibope, divulgado pela TV Centro América mostrou ambos os candidatos com 50% das intenções de voto.

A pesquisa Gazeta Dados, divulgada hoje pelo jornal A Gazeta mostra Emanuel com 50,4% das intenções de voto e Abílio com 49,6%. O que é considerado empate técnico.

O Agora MT esta com uma equipe de reportagem nas ruas de Cuiabá acompanhando tudo o que acontece na capital de Mato Grosso e traz a cobertura completa para nossos leitores e internautas.