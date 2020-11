Comitê de policial civil seria o alvo de militares presos

A Polícia Civil confirmou que o comitê que seria alvo de uma quadrilha hoje em Cuiabá é da candidata Edileuza Mesquita, que é investigadora da Polícia Civil em Mato Grosso.

Os cinco suspeitos foram presos nesta madrugada no bairro Jardim Vitória em Cuiabá, três deles são policiais militares e trabalham no 4° Batalhão em Várzea Grande.

A abordagem ocorreu pouco antes deles saírem para o roubo.

O objetivo do grupo seria subtrair o cofre do comitê onde estariam guardados valores para pagar custos da campanha.

O PSB, partido da candidata, negou a existência do cofre em nota, reforçando que as movimentações financeiras são feitas por cheque conforme determina a legislação eleitoral. O partido pediu esclarecimentos as autoridades competentes.

Com os policiais presos foram apreendidas armas, munições, coletes a prova de bala e rádios comunicadores.