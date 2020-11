Condutora perde o controle do carro e morre presa às ferragens

Uma mulher identificada como Tais Rodrigues de Andrade, 28 anos, conhecida como Tais Moreno, morreu em um grave acidente no final da tarde deste domingo (22) na pista de acesso ao bairro Primavera 3, no município de Primavera do Leste.

Segundo testemunhas, ela perdeu o controle do veículo Golf, capotou por várias vezes e acabou morrendo no local, presa às ferragens. Com a força do impacto, o motor saiu e foi para a alguns metros do carro.

Ela é moradora do bairro Buritis, também em Primavera.

As causas do acidente serão investigadas.