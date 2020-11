Conselheira tutelar é acionada a acompanhar criança que foi esquecida pelo pai em restaurante

Uma criança foi esquecida pelo pai na madrugada deste domingo (08) em um estabelecimento comercial no ramo de alimentação e bebidas localizado na Avenida Lions no bairro Vila Aurora em Rondonópolis – MT.

A criança que foi na companhia do pai para o restaurante em determinado momento procurou ajuda para um funcionário, dizendo que não conseguia encontrar o pai e em seguida foi realizado anúncios no som ao vivo no local.

Como mesmo assim o pai não foi encontrado no estabelecimento foi acionada a Polícia Militar (PM) para comparecer no local por ocorrência de abandono de incapaz.

O Conselho Tutelar foi informado sobre o fato e encaminhou uma conselheira para se dirigir até a 1ª Delegacia de Polícia (1ªDP), e fazer os acompanhamentos necessários para a criança.