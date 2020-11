Coordenadores avaliam se ausência de Emanuel poderá tira-lo do segundo turno

A equipe de coordenadores da campanha de Emanuel Pinheiro (MDB), que tenta se reeleger prefeito de Cuiabá, tenta um consenso quanto ao debate da próxima quarta-feira (11) na TV Vila Real, afiliada da RecordTV na capital de Mato Grosso.

A decisão no início da disputa era que Emanuel não iria a nenhum debate. Oficialmente devido a pandemia do novo Coronavirus e a aglomeração em locais fechados, na realidade o receio seria o desgaste quanto a possíveis questionamentos sobre a propina delatada pelo ex governador Silval Barbosa.

Acontece que Emanuel liderava, com folga, as pesquisas de intenção de votos antes do primeiro debate, também na TV Vila Real. Pinheiro não foi e despencou nas pesquisas seguintes perdendo a liderança para Abílio Junior (Podemos).

Mais do que isso, Roberta França (Patriota) e Gisela Simona (Pros) aprecem muito proximos das intenções de votos de Emanuel nas pesquisas. A resposta que todos buscam é: Como o eleitor irá encarar uma nova ausência, há poucos dias do pleito.

Fato é que o debate pode ser fundamental para decidir quem vai para o segundo turno em Cuiabá. E a presença de Emanuel poderá ser uma exigência dos coordenadores para dar fôlego para o segundo tempo da disputa.