Corpo de Bombeiros recebe cão para auxiliar nas ocorrências de busca, resgate e salvamento

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso contará com um reforço animal na equipe. A nova parceira de apenas três meses é uma cadela da raça pastor belga malinois que foi entregue nesta sexta-feira (27.11) na sede do Comando Geral em Cuiabá.

A cadela foi doada por uma produtora rural, Denise Vendruscolo, que mora no município de Campo Novo do Parecis, a 397 km de Cuiabá.

O animal foi recebido pelo comandante-geral adjunto da corporação Coronel, Ricardo Antônio B. Costa, que assinou o documento de recebimento da cadela. Segundo as declarações do militar, o animal receberá todo cuidado necessário e dentro dos rigores da lei.

“A partir do momento que esses animais são doados e fazem parte da corporação já são considerados um Bombeiro Militar. Eles têm a proteção do Estado e toda uma legislação. Portanto, qualquer coisa que acontecer ou for caracterizada como hostil com a nossa nova bombeira é considerada uma própria agressão ao Bombeiro Militar”, disse o adjunto.

Durante a entrega, a doadora do animal expressou sua satisfação em entregar a cadela para os Bombeiros. “Eu fico muito feliz por ter alguém que vai se responsabilizar por ela. Minha maior preocupação era encontrar alguém, mas alguém que pudesse cuidar bem da cadela”, explicou Denise Vendruscolo.

O filhote ficará sob responsabilidade de um condutor (Bombeiro) que deverá zelar pelo seu bem estar animal por toda a vida. Além disso o militar vai desenvolver todo treinamento da cadela para atuar no auxílio das ocorrências de busca, resgate e salvamento quando necessário.

A estimativa é que dentro de um ano esse filhote passe por sua primeira avaliação operacional. O binômio deverá ser aprovado em no mínimo quatro provas de certificação que segue diferentes níveis de dificuldade para só então ser considerado apto para o serviço operacional.

Votação para escolha do nome

A corporação ainda não escolheu o nome para o animal e conta com a sua ajuda para essa escolha. Por isso, abriu uma votação virtual pela página das redes sociais do Corpo de Bombeiros Militar de MT.

Para participar, o internauta deve entrar na página do instagram (clique aqui), acessar os storys destaques e votar em uma das opções: Pandora ou Jade.