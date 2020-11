“Cuiabá quer uma prefeita mulher”, destaca Gisela antes de votar

Candidata a prefeita de Cuiabá pelo Pros, Gisela Simona, esbanjou confiança ao chegar à sede da Faculdade de Tecnologia do Senai para votar neste domingo (15).

“Cuiabá quer uma prefeita mulher, o eleitor quer mudança, sentimos o crescimento da nossa campanha nas ruas”, enfatizou Gisela antes de votar.

Ela chegou acompanhada do Maestro Fabrício, candidato a vice. Ficou na fila, conversou com eleitores e reforçou que irá acompanhar a apuração de casa, com a família.

Gisela aparece em quarto lugar nas pesquisas de intenção de votos, mas mais que dobrou a porcentagem ao longo da campanha o que leva o grupo.