De olho nos indecisos, candidatos prometem intensificar ritmo de campanha

Esta é a última semana de campanha eleitoral antes da eleição do dia 15 e os candidatos prometem intensificar o ritmo, de olho principalmente nos eleitores que ainda não escolheram candidatos a prefeito. A maioria deles promete investir no corpo a corpo para conquistar o voto popular, mas também há aqueles que miram nas mídias sociais.

O atual prefeito, José Carlos do Pátio (SD), afirmou que pretende intensificar sua campanha na última semana da campanha eleitoral e que nada ainda está ganho. “Faltando seis dias para as eleições, vamos intensificar o contato com os eleitores, realizando caminhadas e reuniões junto com nossos candidatos a vereador. Tenho dito para a militância que eleição se decide no dia, por isso vamos continuar mobilizados, indo de casa em casa nos bairros, levando nossas propostas para mostrar que trabalhamos muito nessa gestão, com obras em todas as áreas, como na saúde, educação e infraestrutura, melhorando a qualidade de vida da nossa gente”, informou.

Já Thiago Muniz, do DEM, afirmou que está confiante na vitória e que o debate realizado pela TV Cidade Record ajudou a impulsionar ainda mais sua candidatura. “Nossa campanha cresceu muito nessa reta final e estou confiante que nós vamos ganhar essa eleição. O debate ajudou muito a gente e fomos o grande vencedor desse debate e estamos construindo uma grande vitória nessa eleição. Foi um momento importante em que o eleitor pôde analisar o candidato sem marqueteiro ajudando. Nessa última semana, nós vamos continuar conversando com nosso povo, pedindo apoio, pedindo o voto. Estamos caminhando muito, conversando com muita gente, colocando nossas propostas e o cidadão está entendendo nossa proposta para a retomada do crescimento da cidade e nossa expectativa é construir uma grande vitória no domingo”, contou.

Militar de carreira, o candidato Vanderlei Bonoto, do PRTB, diz que pretende intensificar a campanha visando principalmente o público mais conservador e bolsonarista. “Eu venho andando bastante, divulgando os nossos materiais nas ruas, aliado às mídias sociais, onde nós vimos trabalhando os apoiamentos, todos alinhados com movimentos conservadores e com a direita aqui em Rondonópolis. Tenho certeza que com essas ações, essa semana nós vamos fortalecer ainda mais esse apoio para chamar ainda mais a atenção dos bolsonaristas”, declarou.

Já o candidato Luiz Fernando Carvalho, o Luizão, do Republicanos, disse que pretende manter o já intenso ritmo da sua campanha eleitoral e que sonha ser prefeito de Rondonópolis. “A minha expectativa para essa última semana é muito grande. Tenho andado na nossa cidade e tenho o sonho de ser prefeito da nossa cidade. Gostaria que a população me escolhesse como prefeito da nossa cidade no dia 15. Estamos trabalhando bastante e em todos os lugares onde vamos nos reunir o pessoal quer muito a mudança. Digo sempre que não podemos deixar o medo vencer a esperança”, externou.

O candidato do PSOL, Kleison Teixeira, afirmou que pretende intensificar sua campanha eleitoral nas mídias sociais nessa última semana. “Para mim muda bastante, pois é nessa semana que chega um pouco de verba do partido que vai me possibilitar impulsionar minha propaganda eleitoral nas mídias sociais, que são meu foco principal. Vamos conseguir levar mais informações sobre nossa campanha para mais pessoas, o que não tinha sido possível antes do debate (promovido pela TV Cidade Record). Esse debate foi importantíssimo para quem assistiu e ainda tinha dúvidas sobre em quem votar”, declarou.

De sua parte, o candidato Cláudio Ferreira, do DC, se mostrou confiante no voto do eleitor que deseja mudanças nos rumos da política local. “A minha expectativa é que as pessoas que realmente querem a mudança de verdade votem em alguém que não represente a velha política. E o nome que representa essa mudança é o Cláudio Ferreira, 27”, disparou.

Procuramos entrar em contato com os candidatos Kleber Amorim, do PT, e Ubaldo Barros, do Cidadania, mas até o fechamento dessa matéria os mesmos não atenderam e nem retornaram nossas ligações.