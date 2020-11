Decreto libera abertura do comércio neste domingo (15) em Rondonópolis

Neste domingo, 15 de novembro, é celebrado o dia da Proclamação da República, feriado nacional. Este ano, com o decreto municipal 9.796 os comerciantes de Rondonópolis poderão abrir os estabelecimentos comerciais e ficar em funcionamento durante o horário que está descrito no alvará.

As demais atividades devem permanecer conforme o último decreto que trata da flexibilização das atividades na cidade por conta de proliferação do novo coronavírus. O decreto foi publicado no Diorondon do dia 12 de novembro e pode ser acessado na íntegra em http://www.rondonopolis.mt.gov.br/media/docs/edicoes/2020/November/ea9ea636-a64b-4c9e-a504-f6fbab38b861.pdf.