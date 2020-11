Depois de se chocar com traseira de outro veículo, motorista capota carro e fica ferido

Um acidente envolvendo dois veículos resultou no capotamento de um dos veículos e o motorista do mesmo ficou ferido. O acidente aconteceu na tarde desse sábado (21), por volta de 16h30, próximo ao viaduto da Médici, e apesar da gravidade do acidente, o motorista do Celta teve apenas ferimentos leves e foi encaminhado pelo Samu para uma unidade hospitalar para receber cuidados médicos.

De acordo com o relato de pessoas que testemunharam o acidente, os dois veículos seguiam pela Avenida Daniel Clemente, prolongamento da Avenida Presidente Médici, sentido centro bairro, quando o motorista do veículo Celta prata acabou colidindo contra a traseira de outro veículo que seguia na sua frente, um Fiat Toro, e perdeu o controle do seu veículo, capotando pelo menos duas vezes no canteiro central e se ferindo levemente.

Durante a capotagem, por pouco o veículo Celta não acabou atingindo outros veículos que passavam por ali no momento, mas apesar da gravidade do acidente, o motorista teve apenas ferimentos leves, ficando apenas com prejuízos materiais.