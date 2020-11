Deputado Claudinei apresenta demandas de escola de Alto Araguaia para Seduc

Com a presença do secretário de Educação de Mato Grosso (Seduc), Alan Porto, no plenário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), nesta manhã de quarta-feira (25), o deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) aproveitou para entregar duas importantes proposições em atendimento à Escola Estadual Maria Auxiliadora, localizada no município de Alto Araguaia (MT).

As reivindicações apresentadas pelo parlamentar constam a conclusão da instalação de dutos e condutores para alimentação de equipamentos para climatização com a vistoria da Seduc e, também, a aquisição de 32 aparelhos de ares-condicionados para atender a unidade escolar.

De acordo com o documento emitido pela diretora da instituição, Veralice Mota de Almeida, há três anos ocorreram as obras para implantação dos climatizadores na escola e, agora, só depende da vistoria por parte da Seduc. Também, é apontado que essa iniciativa contou com apoio de importantes parceiros, como representantes do Ministério Público Estadual (MPE), Inspetoria Nossa Senhora da Paz, servidores e irmãs salesianas que empenharam na promoção de eventos para arrecadação de recursos financeiros.

“Realmente é preciso uma atenção especial para essa escola. Mato Grosso é um estado que tem uma condição climática com altas temperaturas que, consequentemente, necessita que as unidades escolares contem com ares-condicionados para dar conforto para os professores e alunos e, assim, não interfira no aprendizado da comunidade escolar. Agradeço o secretário pela atenção nos dada e esperamos ter boas notícias com brevidade”, explana Claudinei.

Situação – A obra para a instalação dos climatizadores na escola foi finalizada em 2018, sendo que foram encaminhadas pela diretoria quatro solicitações para a Seduc e não teve retorno até o momento.