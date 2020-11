Deputado fiscaliza escola em Rondonópolis com reforma parada desde 2016

O deputado Ulysses Moraes (PSL) realizou outra fiscalização no munícipio de Rondonópolis. Desta vez, o parlamentar percorreu a Escola Estadual Adolfo Augusto de Moraes, que está com reforma parada desde 2016. E, de acordo com o deputado, a estrutura está totalmente precária com tetos infiltrados e entulhos espalhados pelo local.

“A reforma começou em 2015 e até agora nada de conclusão. O teto está todo infiltrado, porque está entrando água da chuva, daqui a pouco corre até risco de ceder. Nas salas já deveria ter alunos estudando, mas, ao invés disso, o local está acumulando mosquitos da dengue e cheio de goteiras”, disse Moraes.

Segundo o Geo Obras, iniciada em 2015, a reforma orçada em R$ 2.295.336,28 deveria ter sido entregue em 365 dias, mas até o momento não existe uma previsão para conclusão. A escola estadual é plena, ou seja, funciona em período integral e atende atualmente 177 alunos. “Ocorre que, se as salas de aula já tivessem sido entregues, a escola poderia ter aproximadamente 300 alunos, quase que dobraria a capacidade de atendimento”, ressaltou o deputado.

No local, existe, além de entulho de obras, a falta de telhados, paredes rachadas, falta de rebocos e acabamentos, entre outros problemas. O parlamentar afirma que irá cobrar a Secretaria de Estado de Educação e o Governo do Estado de Mato Grosso por uma resposta.

“Isso é um descaso do governo e urgentemente tem que ser entregue, não faz sentido que isso fique parado. A população precisa saber qual é a previsão de conclusão dessa reforma. Realizamos a fiscalização e vamos cobrar por uma solução”, finalizou o parlamentar.