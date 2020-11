Dia “D” de vacinação antirrábica é neste sábado

Acontece neste sábado (21) o Dia “D” da vacinação antirrábica em Rondonópolis. A Secretaria Municipal de Saúde montou 73 pontos de vacinação na cidade em Postos de Saúde da Família (PSFs) e outros pontos estratégicos para atender a população de todas as regiões de forma mais cômoda. A meta é vacinar 25 mil cães e gatos na zona urbana das 8h às 16h30. A vacinação na zona rural já foi concluída, com mais de 4 mil animais imunizados contra a raiva, superando a meta de vacinação.

A orientação, segundo o secretário de Saúde do município, Marcus Vinícius das Neves, é para que os proprietários não deixem de vacinar seus animais de estimação e, dentro do possível, levem os cães na guia e com focinheira e os gatos em caixas.

Devem ser vacinados cães e gatos a partir do quarto mês de vida e que não estejam doentes. A orientação é que se o animal estiver com alguma doença e apresentando sintomas a vacinação seja feita depois.

A vacinação antirrábica é importante para garantir a saúde do animal de estimação e evitar a ocorrência de casos da doença na cidade. Conforme dados da Unidade de Vigilância em Zoonoses, em 2020 nenhum caso de raiva animal foi notificado em Rondonópolis, mas a prevenção com a imunização é fundamental.

Os donos de animais de estimação que não puderem comparecer no Dia “D” têm a opção de levar os cães e gatos até a sede da Unidade de Vigilância em Zoonoses das 7h às 11h ou das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira, onde há vacinas disponíveis ao longo do ano.