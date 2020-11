Disney deve demitir 32.000 funcionários em 2021

A Disney deve demitir cerca de 32.000 funcionários durante o primeiro semestre de 2021. Segundo as informações divulgadas no Collider, a maior parte dessas demissões virá principalmente dos parques temáticos da Disney.

Atualmente os parques na Califórnia permanecem fechados e os da Florida viram sua receita diminuir.

“Devido ao momento atual, incluindo os impactos da COVID-19 e as mudanças no ambiente no qual estamos operando, a Empresa gerou eficiência em seu quadro de funcionários, incluindo a limitação de contratações para funções críticas de negócios, licenças e reduções na força de trabalho. Nessas ações, o emprego de aproximadamente 32.000 funcionários principalmente em Parques, Experiências e Produtos será encerrado na primeira metade do ano fiscal de 2021 “, disse a Disney em um comunicado.” Além disso, em 3 de outubro de 2020 , aproximadamente 37.000 funcionários que não estão programados para rescisão do contrato de trabalho estavam em licença como resultado do impacto do COVID-19 em nossos negócios. “

A Disney ainda não confirmou as informações, mas em setembro o presidente da companhia já havia anunciado que haveria cerca de 20 mil demissões.