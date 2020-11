Doação de sangue salva mais de 40 mil vidas por ano em MT

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que o percentual ideal de doadores para um país esteja entre 3,5% e 5% de sua população. No Brasil, o número preocupa, pois não chega a 2%. Neste dia 25 de novembro, em que é celebrado o Dia Nacional do Doador de Sangue, o MT Hemocentro destaca a nobre e fundamental atitude dos doadores voluntários.

Em Mato Grosso, onde a população é de aproximadamente 3,2 milhões de habitantes, cerca 25 mil pessoas se candidatam à doação a cada ano. O MT Hemocentro registrou 277.241 cadastros de doadores voluntários, no período de janeiro de 2002 a outubro de 2020.

“Contamos com o apoio de novos doadores, mas também de doadores fidelizados, que doam no mínimo duas vezes por ano. São pessoas que garantem o estoque de sangue estratégico para manter a Hemorrede”, explica a Gian Carla Zanela, diretora do banco de sangue estadual.

Mesmo abaixo do percentual ideal, a unidade especializada produz 60 mil hemocomponentes por ano, distribui 30 mil bolsas para os hospitais e prontos-socorros, além de tratar diretamente 1.200 pacientes que fazem uso regular de derivados do sangue em razão de algum tipo de doença.

O MT Hemocentro estima que a doação de sangue salva mais de 40 mil vidas por ano em Mato Grosso. “A ajuda de todos é fundamental, pois o sangue não tem substituto, é único, e somente por meio dele é que é possível salvar a vida de quem sofreu um acidente, de pacientes hematológicos, de quem precisa fazer uma cirurgia de emergência ou necessita de transfusão de forma regular”, conclui Gian Carla.

Quem pode doar

O sangue é um composto de células que cumprem funções essenciais, como levar oxigênio a cada parte do nosso corpo, defender o organismo contra infecções e participar na coagulação. Não existe nada que substitua o sangue, logo, é vital quando uma pessoa precisa de transfusão de sangue.

Os principais requisitos para ser um doador voluntário são

Sentir-se bem, com saúde;

Apresentar documento com foto válido em todo território nacional;

Ter entre 18 e 65 anos de idade;

Ter peso acima de 50 Kg.

Quando for doar sangue, observe as seguintes recomendações

Nunca vá doar sangue em jejum;

Faça o repouso mínimo de 6 horas na noite anterior à doação;

Não ingira bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores;

Evite fumar por pelo menos 2 horas antes da doação;

Evite alimentos gordurosos nas 3 horas antecedentes à doação;

Pessoas que exercem atividades como pilotar avião ou helicóptero, conduzir ônibus ou caminhões de grande porte, subir em andaimes e praticar paraquedismo ou mergulho devem interromper as atividades por cerca de 12 horas.