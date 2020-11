Dupla armada assalta conveniência no Jardim das Flores

Dois homens assaltaram uma conveniência localizada no bairro Jardim das Flores. O crime aconteceu por volta de 17h45 e os meliantes fugiram do local levando uma quantia em dinheiro e pertences pessoais da dona do comércio.

De acordo com informações constantes no Boletim de Ocorrência, a senhora L.M.L., de 37 anos, estava na conveniência que possui no bairro Jardim das Flores, quando por volta de 17h45 de ontem (18), dois homens chegaram em uma motocicleta de cor escura e anunciaram um assalto.

Um dos homens estava armado com uma arma de fogo e sob a ameaça da mesma, a proprietária da conveniência acabou por entregar aos assaltantes R$ 500 em dinheiro, além de pertences pessoais, como uma corrente dourada, um par de brincos também dourados, um pingente e uma aliança. Em seguida, os dois fugiram do local tomando rumo ignorado.

De acordo com relatos da vítima, os homens trajavam camisetas de cor azul, capacetes pretos e calças jeans no momento do crime. Eles não foram detidos até o momento.