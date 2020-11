Duplicação entre Posto Trevão e Lourencinho recebe iluminação na BR-364

Quem trafegar pela BR-364 entre o Posto Trevão até o córrego Lourencinho terá mais visibilidade no período noturno. A iluminação de três quilômetros da duplicação foi ligada na noite desta terça-feira (10).

Para o empresário Jean Carlos, chegou a hora de Rondonópolis crescer para o outro lado da rodovia federal. “Nossa cidade precisa ter um novo projeto de crescimento para o lado dos distritos industriais. Precisamos de bairros novos nesta região, e assim aumentar o desenvolvimento do nosso município”.

A obra realizada pelo DENIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes custou em torno de 16 milhões de reais. Quem acompanhou todo o processo foi senador Wellington Fagundes (PL-MT). Na oportunidade o parlamentar lembrou o início do projeto que começou em 2018 até ser entregue a população.

“Sem dúvidas nenhuma houve muita luta em Brasília para que essa obra chegasse até Rondonópolis. Nossa intenção é ir mais longe como por exemplo, a duplicação da ponte do Lourencinho, e quem sabe em um futuro próximo a duplicação até Pedra Preta com uma concessão”.

Edeon Vaz Ferreira.Nesta semana, Rondonópolis recebeu vários empresários e autoridades para discutir a logística e multimodalidade do país. O presidente do Conselho da Centro-Oeste Export, falou sobre segurança tanto para evitar crimes como a redução no número de acidentes. “Já morei em Rondonópolis e sei que essa obra chegou para garantir maior qualidade de vida para todos”, disse Edeon Vaz Ferreira.