“É necessária uma mudança e a única mudança verdadeira é Ubaldo Barros”, dispara candidato

Ubaldo Barros atual vice- prefeito e candidato à prefeitura de Rondonópolis pelo partido (Cidadania) votou na Escola Adolfo Augusto de Moraes.

Ubaldo declara estar muito feliz em ter realizado uma campanha limpa, onde a principal objetivo foi mostrar os seus compromissos com a população da cidade.

“Espero que a população entenda que é necessária uma mudança e a única mudança verdadeira é Ubaldo Barros”, afirmou o candidato.

Ubaldo Barros em sua campanha disse que o município está perdendo indústrias para as cidades vizinhas e que é preciso investir no Distrito Industrial para atrair mais empresas para a região e com isso criar empregos e fortalecer o comércio.