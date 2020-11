“É todo mundo contra o paletó”, dispara Abílio ao chegar para votar

Ao lado do candidato a vice, Felipe Wellaton, ele conversou com profissionais da imprensa na frente da escola José Mesquita, regão do Porto, na capital do estado.

Questionado sobre a liderança nas pesquisas, ele rebateu: “Se eu chegar lá, no segundo turno, aí é todo mundo contra o paletó”.

Ao falar do “paletó” Abilio faz referência ao vídeo onde o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, aparecendo colocando valores no paletó. O dinheiro seria pagamento de propina do então governador Silval Barbosa (MDB) para que ele votasse de acordo com as intenções do executivo na Assembleia Legislativa.

Abílio disse ainda que confia na justiça divina e no desejo de mudança da população. Ele irá aguardar a apuração dos votos em casa com a esposa e o filho recém-nascido.