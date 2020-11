Edital para rádios na Amazônia deve incluir emissoras do interior, determina a Justiça

A Justiça Federal no Mato Grosso determinou que o Ministério das Comunicações modifique o edital de chamamento público para selecionar empresas para operar serviços de retransmissão de rádio na Amazônia Legal.

O projeto tem como objetivo expandir o sinal de rádio FM no interior da região. A ideia é regulamentar a atividade de emissoras cujo objetivo não é gerar, mas retransmitir conteúdo.

Vale ressaltar que Amazônia Legal corresponde a 61% do território brasileiro e possui aproximadamente 23 milhões de habitantes. Nove estados fazem parte: Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

A Justiça entendeu que o edital do governo federal excluiu as rádios do interior, restringindo o chamamento às que encontram nas capitais. A decisão é do Juiz Federal da 3ª Vara, Cesar Augusto Bearsi.

Na semana passada o Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão do Estado de Mato Grosso (SERT-MT) obteve decisão parcialmente favorável ao Mandado de Segurança impetrado para que houvesse uma alteração na portaria para que as rádios do interior também possam participar do edital para retransmissão do sinal na Amazônia Legal.