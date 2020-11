Em dez horas de operação, PM fecha bocas de fumo e prende cinco em flagrante

Em dez horas de operação, a Finis Amet do Comando Especializado da Polícia Militar abordou 145 pessoas e verificou 85 veículos, nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande. Duas armas de fogo (revólver e espingarda) e 386 gramas de maconha foram apreendidas. Cinco pessoas foram presas em flagrante.

Lançada na manhã de quinta- feira (12) no centro da capital, a operação mobilizou 50 policiais que realizaram ações de segurança por meio do policiamento ostensivo em toda região metropolitana.

Participaram da operação Policiais do estágio final do 23 º Curso de Capacitação Rotam (23º CCR), equipes do Batalhão Rotam e das unidades de Força Tática do 1º e 2º Comando Regional da PM. Durante a ação, a polícia apreendeu 96 porções de maconha, totalizando 386 gramas de entorpecentes.

Entre as ocorrências, a operação fechou uma “boca de fumo” no bairro Pedra 90. Um mulher de 22 anos foi presa com 25 porções de maconha. A suspeita ao se deparar com as viaturas da PM percebeu que seria abordada, se desfez de parte da droga e correu para dentro de uma residência.

Os policiais verificaram a residência e deteram a suspeita. Na casa, a polícia apreendeu mais 22 porções de maconha dentro de uma vasilha plástica. A mulher foi detida por tráfico ilícito de drogas.

Durante patrulhamento tático na mesma região do Pedra 90, os policiais suspeitaram de um motociclista na Avenida Integração III. Os policiais tentaram abordar o suspeito, mas ele jogou um objeto em uma região de mata e tentou fugir, mas acabou detido.

O homem de 30 anos havia jogado um revólver cal 32 carregado com seis munições; a arma de fogo foi apreendida e o suspeito conduzido por porte ilegal de arma de fogo. O suspeito á tem passagem criminal por tráfico ilícito de drogas, roubo, furto e porte ilegal de arma de fogo.

A região central e bairros da cidade de Várzea Grande também receberam o reforço policial, abordagens a pessoas e a locais com indicativo de atividades ilícitas como tráfico de drogas foram saturados pelas equipes da Operação Fines Amet.