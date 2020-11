Em Mato Grosso 54 prefeitos são reeleitos conforme levantamento AMM

Conforme levantamento da pela Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM) e divulgado nesta segunda-feira (16). Dos 88 prefeitos que tentaram a reeleição nos municípios de Mato Grosso, 54 saíram vitoriosos no pleito.

Dos reeleitos, 15 são mulheres e 10 são ex-prefeitos. Os dados são baseados em informações divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral(TSE), após o primeiro turno das eleições realizadas nesse domingo (15).

Entre as prefeitas eleitas, algumas tiveram votação expressiva, com destaque para Carmem Martines, reeleita em Carlinda, com 90,16% dos votos válidos e Marilza de Oliveira, reeleita em Nova Brasilândia com 73,63% dos votos.

O DEM foi a sigla que mais elegeu prefeitos em Mato Grosso, somando 25 gestores, seguido pelo MDB, com 22.

Na sequência aparecem PSB (13), PSDB (11), PSD (10), PP (9). PDT, PL e Solidariedade somam oito prefeitos cada um.

Republicanos (5), Podemos (5), Patriota (4) e PSL (4), PTB (2) e PSC (2), PT (1), PRTB (1), PROS (1) e Cidadania (1).

Nos municípios que tiveram candidatura única, os prefeitos de Porto Alegre do Norte, Daniel do Lago, Marcelândia, Celso Luiz Padovani, Ponte Branca, Clenei Parreira da Silva e de União do Sul, Claudiomiro Jacinto de Queiroz, tiveram 100% dos votos válidos nesta eleição.

Dos ex-prefeitos que retornarão ao cargo em 2021, Nelson Orlato, de Pedra Preta, já foi prefeito do município na década de 1980.

O levantamento realizado pela AMM demonstra, ainda, o mapa dos partidos eleitos para comandar as prefeituras a partir de 2021.