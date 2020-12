Emanuel confirma mudanças, mas descarta vereadores derrotados

O prefeito reeleito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB), confirmou nesta segunda-feira (30) que pretende mudar parte dos secretários municipais para a próxima gestão, que começa em janeiro.

No entanto, ele não quis falar em nomes: “Vou conversar essa semana com a base, vamos decidir juntos. Mas precisamos oxigenar”, comentou o prefeito que venceu ontem (30) com 51,17% dos votos válidos o segundo turno das eleições municipais da capital de Mato Grosso.

No entanto, ele garantiu que não tem compromisso em chamar vereadores da atual legislatura, que não conseguiram se reeleger.

“Não tenho esse compromisso”, enfatizou Pinheiro. Aliás, Emanuel terá minoria no novo legislativo. Dos 25 eleitos, 14 são da oposição e 11 da situação.

“Vamos conversar com todos e montar uma aliança por Cuiabá. Aquilo que for bom pra Cuiabá, tenho certeza que irão votar”, concluiu Emanuel Pinheiro.