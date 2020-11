Emanuel corre risco de segundo turno sem apoios de peso

O prefeito de Cuiabá e candidato à reeleição Emanuel Pinheiro (MDB) corre o risco de ter que disputar o segundo turno de certa forma sozinho, sem que nenhum dos seus concorrentes que não foram para o segundo turno declare votos nele, assim como nenhum outro apoio de peso. Isso porque ele é desafeto do governador Mauro Mendes (DEM) e foi o principal alvo das críticas de todos que concorreram ao pleito municipal na capital, não tendo conseguido ser unanimidade nem dentro de seu partido, tendo perdido apoios importantes, como o da deputada Janaina Riva, sua companheira de partido, que apoiou Roberto França no primeiro turno e já anunciou que deve se manter neutra no segundo.

Tardiamente, Pinheiro tenta estender uma bandeira branca e se reaproximar do governador, mas convenhamos que melhor seria se já tivesse feito isso antes, o que poderia ter pavimentado um caminho mais seguro para ele nessa eleição.

Não que seja impossível, mas será muito difícil que o atual prefeito de Cuiabá consiga sozinho ampliar os seus votos a ponto de vencer seu concorrente, Abilio Junior (Pode), que já conseguiu o apoio de Roberto França, quarto colocado na eleição do último domingo (15) e que já visitou o governador para negociar o apoio para sua candidatura.

Vamos aguardar…