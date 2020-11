Empresário é assassinado com pelo menos cinco tiros em Jaciara

O empresário Adir Enar De Vlieger foi assassinado com pelo menos cinco tiros na tarde desta quarta-feira (25) em Jaciara. O crime aconteceu em via pública em plena luz do dia.

Segundo informações, ele estava no bairro Jardim Leblon e ao sair da caminhonete foi surpreendido por dois homens, que estavam em uma moto. Eles efetuaram pelo menos cinco tiros na vítima.

A Politec acaba de chegar na cidade para realizar a perícia. Ainda não há informações sobre a identidade dos suspeitos ou a causa do crime.

Ele era muito conhecido na cidade e já foi dono da empresa Comal de importação e exportação de produtos agropecuários, Agropecuária Santa Rosa e um dos sócios da Radio Xavantes.