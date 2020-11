Enare: inscrições do processo seletivo estão abertas; saiba mais

As inscrições para a primeira edição do Exame Nacional de Residência Ebserh (Enare) 2020/2021, voltado para residências médicas, uni e multiprofissionais, já estão abertas. Médicos, estudantes de medicina que estejam no último semestre do curso e demais profissionais da área de saúde podem se inscrever até o dia 14 de dezembro, no site do programa. Desde ontem, 24 horas após a abertura das inscrições, o Ministério da Educação (MEC) registrou mais de 1,8 mil inscritos.

A duração mínima das residências é de dois anos e entre os cursos que podem participar estão: Fisioterapia, Enfermagem, Psicologia, Fonoaudiologia e Biomedicina, dentre outros.

Estão sendo oferecidas 304 vagas em 41 especialidades na área de residência médica, 8 vagas para residência uniprofissional e 93 vagas para residência multiprofissional. A taxa de inscrição tem um valor de R$ 280 para todas as especialidades médicas e R$ 190 para as demais profissões da área de saúde.

As provas serão aplicadas em 10 de janeiro de 2021, em todas as capitais brasileiras e nas cidades de Araguaína (TO), São Carlos (SP) e Lagarto (SE). Os selecionados na parte objetiva passam para segunda etapa que é a análise curricular. Atualmente, o Enare possui parceria com oito hospitais universitários federais e um hospital militar.

Os candidatos que não tiveram condições de pagar o boleto do Enare poderão conseguir isenção entre os dias 23 e 26 de novembro. O benefício pode ser solicitado por quem se enquadra nos seguintes casos: