Escola militar abre seletivo para admissão de novos alunos

A Escola Militar Tiradentes de Rondonópolis está com processo seletivo aberto para a admissão de novos alunos. As vagas são para alunos e alunas do 5º, 6º e 7º anos e as inscrições podem ser feitas na própria escola, que fica no bairro Parque Universitária.

De acordo com o sargento PM Alisson Delavy, coordenador militar da escola, são 30 vagas para o 5º ano, 30 vagas para o 6º ano, e 60 vagas para o 7º ano, e mais informações e inscrições para o seletivo podem ser feitos na própria escola, que fica na Rua Juriti, ao lado do Oratório Filhos de Dom Bosco, no bairro Parque Universitário.

No ato da inscrição, é exigido do aluno ter concluído o ano anterior de ensino e comparecer no local munido de cópia do RG, certidão de nascimento e duas fotos 3×4 recentes do aluno, cópia do RG e CPF dos pais ou responsáveis, caso o pai ou mãe do aluno seja militar, apresentar o RG funcional do mesmo.