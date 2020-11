Esposa de Nilson leitão vem a Rondonópolis pedir votos para o marido

A esposa do candidato a senador Nilson Leitão, Renata Pauli Leitão, esteve essa semana em Rondonópolis, onde se reuniu com mulheres e pediu votos para o marido. Ela defendeu o envolvimento do eleitorado feminino com a política e defendeu o voto em Leitão.

“Nós somos a maioria dos eleitores no estado de Mato Grosso, aqui em Rondonópolis não é diferente e a gente tem influência dentro do nosso meio familiar, do meio empresarial, onde a gente trabalha. E nós precisamos sim discutir política, pois a política atinge a nossa vida de forma direta. É por meio da política que conseguimos as transformações que queremos, tanto na área social, como na educação, saúde”, afirmou.

Renata Leitão afirmou ainda que tem cumprido uma agenda paralela ao do esposo, dividindo com ele a tarefa de pedir votos, no seu caso, com foco no eleitorado feminino.

“Ele vai para um lado, eu vou para outro, fazendo esse trabalho com as mulheres. Já visitamos várias cidades e me senti muito acolhida, nós temos conversado bastante e vi que as pessoas recebem essa ideia de termos um senador tanto municipalista e que tenha essa visão da parte social”, externou;

A esposa de Nilson Leitão visitou a redação do AgoraMT acompanhado do ex-vereador José Márcio Guedes, candidato a suplente da chapa. “Nós ressaltamos sempre as características, tanto do Nilson, quanto do senador Jayme (Campos), quando do senador Wellington (Fagundes), que são características muito semelhantes, se preocupam com o cidadão, em fortalecer os municípios para prestem serviços de boa qualidade, e esse é o principal motivo dessa união, que colocou na mesma chapa representantes de todo o estado de Mato Grosso”, concluiu.