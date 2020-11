Estudo afirma que vacina chinesa contra o coranavírus é segura

A vacina chinesa contra a covid-19, a CoronaVac, é “segura” e induz uma resposta de anticorpos em voluntários saudáveis ​​entre 18 e 59 anos, de acordo com os resultados preliminares de um estudo publicado este mês na revista The Lancet. A vacina também é testada pelo Instituto Butantan, no Brasil.

O processo de ensaio clínico aleatório da vacina baseada no vírus inativo SARS-CoV-2 e revelou que as respostas de anticorpos poderiam ser induzidas em um período de 28 dias desde a primeira imunização, administrando as doses com um intervalo de 14 dias

A investigação, realizada por uma equipe chinesa, identificou a dosagem ideal para gerar as respostas imunológicas mais altas, ao mesmo tempo em que observa os efeitos secundários. A publicação mostra que a vacina é segura e tem capacidade de produzir resposta imune no organismo 28 dias após sua aplicação em 97% dos casos.

Os cientistas também alertam que as descobertas de Fase 3 serão “cruciais” para determinar se a resposta imunológica gerada pela CoronaVac é suficiente para proteger contra a infecção por SARS-CoV-2.

Estudos no Brasil

Em fase final de estudos no Brasil, a CoronaVac é considerada uma das vacinas mais promissoras no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), e vem sendo testada em sete estados brasileiros, além do Distrito Federal.

Coordenado pelo Instituto Butantan, os testes envolvem 13 mil profissionais de saúde em 16 centros de pesquisa de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Até o momento, mais de 10 mil pessoas já receberam ao menos uma das duas doses da vacina ou placebo.

Para determinar a eficácia da CoronaVac, é preciso que 151 participantes que receberam a substância sejam contaminados pelo coronavírus. A partir desta amostragem, haverá a comparação com o total dos que receberam a vacina e, eventualmente, também tenham diagnóstico positivo de covid-19.

Se o imunizante atingir os índices necessários de eficácia e segurança, deverá ser submetido à avaliação da Anvisa para registro e posterior uso em campanhas de imunização contra o coronavírus.

Resposta rápida

De acordo com o estudo, a persistência da resposta do anticorpo precisará ser verificada em estudos futuros para determinar quanto tempo a proteção vai durar.

Como participaram do estudo apenas adultos saudáveis ​​entre 18 e 59 anos, novas investigações serão feitas para poder testar a vacina candidata em outros grupos de diferentes idades, bem como em pessoas que tenham um quadro clínico prévio.

“Nossas descobertas mostram que CoronaVac é capaz de induzir uma resposta rápida de anticorpos em quatro semanas de imunização, administrando dois da vacina com um intervalo de 14 dias”, diz Fengcai Zhu, coautor do estúdio, do Centro Provincial de Jiangsu para Controle e Prevenção de Doenças, Nanjing (China).

“Acreditamos que agora haja uma vaga para uso emergencial durante a pandemia”, diz Zhu.

O especialista acrescentou que “a longo prazo, quando o risco de covid-19 é menor, nossos resultados sugerem que dar duas doses com intervalo de um mês, em vez de deixar um intervalo de duas semanas, pode ser mais apropriado para induzir respostas imunológicas mais fortes e potencialmente mais duradouras. ”

Ele também alertou que “mais estudos são necessários para verificar quanto tempo as respostas dos anticorpos duram após a vacinação.”

Vacina chinesa

CoronaVac, uma das 48 vacinas candidatas a combater o coronavírus atualmente em desenvolvimento, é baseada em uma cepa viral SARS-CoV-2 originalmente isolada de um paciente chinês.

Esta primeira fase foi realizada na província de Jiangsu (China) com pessoas sem histórico médico para covid-19 e que não haviam viajado para áreas com alta incidência da doença.

Gang Zeng, um dos autores da pesquisa, do centro Sinovac Biotech em Pequim, destacou que CoronaVac “poderia ser uma opção atraente (vacina) porque pode ser armazenada em uma geladeira padrão entre 2 e 8 graus”, algo típico de muitas vacinas já existentes, como a gripe.

“A vacina também poderia se manter estável por até três anos em armazenamento, o que ofereceria vantagens para sua distribuição em regiões onde o acesso à refrigeração é difícil”, observou.

No entanto, ele sentiu que “os dados dos estudos feitos na fase 3 serão cruciais antes que qualquer recomendação possa ser feita sobre os usos potenciais do CoronaVac”.

Os autores também identificaram limitações para seu estudo, como o ensaio de fase 2 não avaliar as respostas das chamadas células T, que representam outra variante da resposta imune às infecções virais.