“Eu fiquei apavorada com a arma apontada na minha cabeça”, relatou a vítima que foi feita refém

A vítima que foi feita refém na noite desta quinta – feira (12) no bairro Eldemina Querubim após receber atendimento do SAMU, ainda muito abalada relatou a equipe do Portal AGORA MT tudo que passou.

“Eu fiquei fora de mim, apavorada sem sentir as pernas, ao sentir ele colocar a arma na minha cabeça”, relatou a vítima.

A mulher estava em casa sozinha quando foi abordada e já de imediato uma arma apontada em sua cabeça, o suspeito disse que não queria a matar, informou que é ex presidiário, no qual utilizava até uma tornozeleira eletrônica e por isso estava a fazendo de refém, com medo que por esse motivo fosse morto.

A vítima mesmo desesperada e amedrontada tentou acalmar o suspeito, falando que a Polícia não iria atirar nele e após muita insistência e conversa com a PM ele decidiu se entregar.

A mulher precisou passar por atendimento médico, pois ficou muito abalada.

De acordo com informações do Tenente Coronel Gleber Candido Moreno, responsável pelo 5º Comando Regional de Rondonópolis, após um roubo de um carro no bairro Sagrada Família o suspeito fugiu por rumo ignorado e como a PM já havia recebido informações do fato, já estava á procura do veículo e os militares de uma guarnição da Vila Operária avistou o carro e iniciaram uma perseguição.

Momento este que o suspeito abandonou o veículo e começou a fugir a pé e posteriormente pular muros de várias residências, colocando pessoas em perigo.

Após o suspeito fazer a mulher de refém, a PM fechou o cerco com várias viaturas, ficando inadmissível uma possível fuga e em conversa por cerca de 40 minutos, o indivíduo resolveu se entregar e com ele havia uma arma com munições intactas, objetos e dinheiro possivelmente de ação de roubo e em seguida foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP) sem lesões corporais.