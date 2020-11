Ex marido bate em mulher e populares revidam e espancam indivíduo

Um homem foi agredido por populares no meio da rua, após ser visto batendo na ex companheira na noite de sábado (07) no bairro Dona Neuma em Rondonópolis -MT.

A Polícia Militar (PM) foi acionada a comparecer no local onde havia um casal em vias de fatos.

A mulher informou para a PM que o ex companheiro chegou em sua residência embriagado e desceu com um capacete em mãos já tentando a agredir.

Ele segurou a ex pelo braço que reagiu e conseguiu se soltar, neste momento ele jogou o capacete e quebrou o vidro traseiro de um veículo Renault que pertence a uma empresa e estava sobre a responsabilidade da vítima.

Ainda não satisfeito com o dano material que causou, conseguiu dar um soco no rosto da ex companheira que em gritos chamou a atenção de populares que reagiram em favor da vítima e agrediram com socos e chutes o suspeito.

Vale ressaltar que suspeito que já está separado há algum tempo descumpriu a ordem judicial de medidas protetivas.

O casal foi encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e em seguida o suspeito foi conduzido para a delegacia para se tomar todas as providência e a ex companheira também esteve no local para realizar o Boletim de Ocorrência.