Ex-secretário nega ter deixado cargo por conta de operação da polícia 

O ex-secretário de Saúde de Rondonópolis, Marcus Vinícius das Neves, que pediu exoneração do cargo na última segunda-feira (23), procurou a redação do AgoraMT para esclarecer que seu pedido para deixar o comando da pasta nada teve a ver com a segunda fase da Operação Stop Loss, que apura possíveis irregularidades e suspeitas de superfaturamento na compra de materiais de limpeza e de materiais de consumo com recursos advindos do Governo Federal para o combate à pandemia do novo coronavírus.

Marcus Vinícius esclareceu também que já tinha decidido deixar a secretaria anteriormente, que seu pedido de exoneração foi assinado e protocolada por ele no último dia 11, com previsão de deixar o cargo no dia 23, como de fato aconteceu. “Eu não tinha conhecimento de operação nenhuma. Na verdade, eu não sabia se ia ter outra etapa da operação, pois essas operações da polícia são sigilosas. E se eu soubesse, não teria deixado para sair no dia 23. Os motivos de eu sair são pessoais e já estava programado para após a campanha eleitoral”, argumentou.

O ex-secretário esclareceu ainda que deixou o cargo por motivos particulares, que já tinha combinado isso com sua família há tempos, e que não se trata também de nenhum tipo de divergência política com o atual prefeito. “Muito pelo contrário, sou muito grato ao prefeito Zé Carlos do Pátio, que me deu a maior oportunidade da minha vida. Eu aprendi muito na secretaria de Saúde”, completou.

Sem detalhar, ele ainda anunciou que deve continuar atuando na área da saúde no município, mas dessa vez em cargo administrativo num grande hospital particular da cidade.