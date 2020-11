Falta de atenção causa acidente e deixa motociclista ferido

Um acidente envolvendo uma motocicleta Honda Titan e um carro Pálio aconteceu na noite desta terça-feira (24), no bairro Jardim das Flores em Rondonópolis – MT.

De acordo com informações do motorista do Pálio, ele seguia na Anel Viário sentindo Jardim Atlântico/Jardim das Flores e ao chegar em uma rotatória e atravessar a MT – 130 ele não viu que um motoqueiro estava em direção Rondonópolis/ Poxoréu e neste momento veio a colidir.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e socorreu o motociclista com escoriações pelo corpo e em seguida foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).