‘Fechada’ por carro, mulher perde o controle da moto e cai

Uma mulher teve que ser socorrida na noite desta sexta-feira (20) na MT-358, trecho que liga Tangará da Serra e o Distrito de Progresso, após perder o controle da moto que estava.

De acordo com as primeiras informações obtidas no local, ela saiu de Tangará e seguia para Barra do Bugres, onde mora, onde possivelmente foi fechada por um carro na rodovia.

Ela caiu às margens da rodovia com diversas escoriações pelo corpo e uma suspeita de fratura. Ela estava desorientada e confusa.

O condutor do outro veículo não foi localizado.