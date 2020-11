Filha caçula do cantor Belo é presa acusada de golpe

A filha do cantor Belo, a estudante de odontologia Isadora Alkimin, de 21 anos, foi presa nesta quarta-feira (11), acusada de participar de uma quadrilha de golpes eletrônicos.

Isabela foi presa no Rio, em flagrante, por agentes da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD) no Rio.

A estudante, que é a caçula do pagodeiro, está sendo acusada de participar de uma organização criminosa junto com mais 15 pessoas. A quadrilha fazia com que as vítimas repassassem dados bancários e entregassem cartões de crédito a motoboys. A polícia vinha recebendo denúncias do golpe há meses.

Na operação policial que prendeu Isabela e outras pessoas, foram apreendidos máquinas de cartão, notebooks, cartões de crédito, celulares, entre outros objetos. A investigação apontou que as mulheres têm ligação com traficantes de uma facção no Rio.

Os policiais estimam que a organização criminosa conseguia lucrar de R$ 600 mil a R$ 1 milhão por mês.

A prisão da quadrilha, na manhã desta quarta, na Barra da Tijuca, foi feita em flagrante depois de uma denúncia anônima. Isadora teve celular e computadores apreendidos.

Belo teria ficado arrasado com a notícia. Além da pensão, o cantor paga a faculdade da jovem e tem contato semanal com ela. Segundo fontes, a jovem é a ‘queridinha’ do papai, por ser muito carinhosa e a caçula de quatro filhos.

O cantor já estaria providenciando ajuda jurídica para a filha.

Casado com Gracyanne Barbosa, Belo é pai de Arthur, de 27 anos, Paula Cristina, de 25, e Ingrid, de 23. Ele ainda tem uma neta, Hanny.

Procurado pelo KTV, o cantor ainda não se manifestou sobre o assunto.