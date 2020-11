“Fizemos uma campanha limpa e de propostas”, destaca Emanuel Pinheiro ao votar

Emanuel Pinheiro, candidato a reeleição pelo MDB a prefeitura de Cuiabá, chegou para votar pouco depois do meio dia na sede do Detran (Departamento Estadual de Trânsito), na região do CPA.

Ao lado da primeira dama, Márcia Pinheiro, ele conversou com jornalistas e disse estar confiante na virada.

“Fizemos uma campanha limpa, pautada em propostas, conversando com os eleitores, ouvindo as demandas”, disse Emanuel Pinheoro.

Após um princípio de tumulto entre os jornalistas o candidato ironizou: “Calma gente, aqui é paz e amor”, seguindo de risadas.

Abílio Junior (Podemos) e Emanuel Pinheiro (MDB) disputam o segundo turno das eleições municipais em Cuiabá. O próximo prefeito será conhecido hoje, a votação segue até as 17 horas.