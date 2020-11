Fora do segundo turno, França e vice reforçam campanha de Abilio

Quarto colocado no primeiro turno das eleições municipais da capital Cuiabá, o ex-prefeito Roberto França (Patriota) já se movimentou e aderiu ao nome de Abilio Junior (Podemos), primeiro reforço de peso na campanha do candidato. Ele anunciou o apoio juntamente com o vereador Marcelo Bussiki (DEM), que foi seu candidato a vice e também deverá pedir votos para Abilio no segundo turno.

Com a adesão de França e Bussiki, que tiveram 25,5 mil votos na eleição de domingo passado, Abilio ganha mais musculatura para o embate com o atual prefeito Emanuel Pinheiro (MDB), que até o momento não mostrou nenhuma adesão de peso à sua candidatura nesse segundo turno.

Em nota conjunta, a dupla França e Bussiki declararam que o apoio à Abilio era questão de “coerência”. “Nosso apoio é uma questão de coerência, pois o Abílio e o Wellaton defendem os mesmos princípios que nós: combate à corrupção, transparência na administração pública e a aplicação correta do dinheiro público como forma de produzir melhores resultados para a população cuiabana”.

O segundo turno da eleição em Cuiabá acontecerá no próximo dia 29.