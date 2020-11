Foragido da Justiça é preso ao ir na delegacia para registrar BO

Um homem foragido da Justiça da Comarca de Porto Alegre do Norte, foi preso pela Polícia Civil de Confresa na tarde de quinta-feira (26).

O suspeito de 41 anos estava com a ordem de prisão preventiva decretada pelo crime de violência doméstica e familiar. Ele foi detido depois de comparecer à Delegacia de Polícia de Confresa para registrar um boletim de ocorrência.

Na ocasião, o comunicante não portava nenhum documento de identificação, então os investigadores realizaram checagem via sistema e identificam o mandado judicial de prisão em aberto.

Conforme apurado o homem responde por crime de violência doméstica, praticado em desfavor de sua ex-esposa no ano de 2011, na cidade de Porto Alegre do Norte.

Diante do pedido de prisão, o suspeito ficou detido e após as devidas providências, foi conduzido para a Cadeia Pública de Porto Alegre do Norte, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.