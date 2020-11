Força Tática apreende espingarda no Residencial Violeta

Mais uma arma de fogo foi retirada de circulação nesta sexta-feira (13), em Rondonópolis-MT. Uma espingarda calibre 22 foi apreendida por uma guarnição da Força Tática em uma residência no Residencial Violeta.

Segundo informações registradas no Boletim de Ocorrência, diante da denúncia de perturbação do sossego alheio, o grupo especializado da Polícia Militar foi até o endereço e, durante busca domiciliar na casa, localizou a arma de fogo em cima do guarda-roupas.

Dois suspeitos estavam na residência e nenhum confessou ser a dona da arma. Diante disso, eles foram conduzidos para 1ª delegacia de polícia para as providencias cabíveis.