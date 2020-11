Força Tática prende em flagrante suspeito de realizar tráfico no bairro Rui Barbosa

Um indivíduo foi preso na noite desta quarta-feira (04), suspeito de realizar vendas entorpecentes no bairro Rui Barbosa em Rondonópolis – MT.

De acordo com informações do Sargento Rezende a equipe da Força Tática da Polícia Militar, após receber inúmeras denúncias de pratica de venda de droga no bairro já mencionado, em ronda visualizou um suspeito com uma sacola nas mãos em frente a sua residência.

Ao ser abordado foi encontrado substâncias análogas a maconha e dentro da residência, havia vários objetos que pode ser produto de pagamento e entre eles uma TV.

O suspeito tem várias passagens e uma delas é o tráfico de drogas.

Diante dos fatos o indivíduo foi preso e encaminhado para a delegacia, para se tomar as devidas providencias.